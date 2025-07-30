Опубликовано видео последствий землетрясения на Камчатке
На Камчатке опубликовали кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
Видео последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале.
Дрон снял затопленные объекты, которые находятся в прибрежной зоне. На опубликованных кадрах можно заметить, как вода, затопившая несколько зданий на береговой линии, медленно отступает. В ролике также показан рыбообрабатывающий завод, о подтоплении которого сообщалось ранее.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7 баллов. Объявлена угроза цунами, граждан призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
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