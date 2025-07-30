В Башкирии мужчина откусил нос другу, потому что тот его разбудил
В Илишевском районе Башкирии мужчина откусил другу нос за то, что тот его разбудил. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Два приятеля вместе отдыхали, пока один не задремал. Второй решил, что застолье только начинается, и начал тормошить друга, умоляя продолжить веселье.
Разбуженный мужчина в ярости вцепился в лицо товарища и откусил ему кончик носа и часть ноздри. Пострадавшему понадобилось дорогостоящее лечение — сумма на восстановление внешности составила около 400 тысяч рублей.
Примечательно, что друзья до сих пор общаются.
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