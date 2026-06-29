В Химках до конца года благоустроят сквер «Сказка» и Барашкинский пруд
В Химках успешно реализуют программу благоустройства. В числе вошедших в неё объектов – сквер «Сказка» в микрорайоне Сходня и набережная Барашкинского пруда.
Их преобразят до конца октября. Об этом рассказала глава городского округа Инна Федотова губернатору Московской области Андрею Воробьёву на рабочей встрече.
«Отдельно остановлюсь на Барашкинском пруде. По нему было огромное количество запросов жителей. Через несколько дней подрядчик выходит на объект, и в этом году все работы там будут выполнены», – отметила глава.В округе до конца года также планируют обустроить три площадки для воркаута, 13 дворов и 14 детских площадок.
Помимо этого, продолжается работа по «народным тропам». Из 65 запланированных в этом году 31 уже обустроена. Срок окончания всех работ – август.
«Знаю, что вы проводите регулярные встречи с жителями, в том числе в формате выездных администраций. Это принципиально важно. Вы как никто другой понимаете, что, когда главы территорий и профильные министры открыто общаются с жителями и реагируют на их проблемы, рождается доверие и взаимопонимание», – отметил Воробьёв.Он попросил Федотову и её команду и дальше регулярно общаться с жителями, честно отвечать на самые острые вопросы.