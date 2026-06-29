В Химках до октября отремонтируют 19 участков дорог, а к ноябрю – 57 домов

29 июня 2026, 16:59

оригинал А. Воробьёв и И. Федотова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Химках до конца года отремонтируют 19 участков дорог и 57 домов. Об этом глава городского округа Инна Федотова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





Она назвала дороги одной из актуальных тем для муниципалитета.

«В текущем году у нас запланировано отремонтировать 19 участков дорог общей протяжённостью свыше 16 километров. Подрядчик зашёл сразу на шесть объектов, что вызвало позитивный отклик у жителей. Это важнейшие муниципальные дороги, которые находятся и в центре города, и на выезде из него», – рассказала Федотова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы также активно занимаемся ремонтом многоквартирных. В этом году обновим 57 МКД. Вместе с Фондом капитального ремонта и управляющими компаниями выстроили работу так, чтобы все мероприятия по коммуникациям в подвалах были завершены к началу отопительного сезона», – отметила руководитель муниципалитета.