В Химках до октября отремонтируют 19 участков дорог, а к ноябрю – 57 домов
В Химках до конца года отремонтируют 19 участков дорог и 57 домов. Об этом глава городского округа Инна Федотова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Она назвала дороги одной из актуальных тем для муниципалитета.
«В текущем году у нас запланировано отремонтировать 19 участков дорог общей протяжённостью свыше 16 километров. Подрядчик зашёл сразу на шесть объектов, что вызвало позитивный отклик у жителей. Это важнейшие муниципальные дороги, которые находятся и в центре города, и на выезде из него», – рассказала Федотова.
Сейчас большую часть дорог уже привели в порядок. Все работы должны завершить до октября. Параллельно ведётся ямочный ремонт. Из запланированных 9200 ям устранено 8700.
«Мы также активно занимаемся ремонтом многоквартирных. В этом году обновим 57 МКД. Вместе с Фондом капитального ремонта и управляющими компаниями выстроили работу так, чтобы все мероприятия по коммуникациям в подвалах были завершены к началу отопительного сезона», – отметила руководитель муниципалитета.
Работы затронут 49 000 жителей. Будет обновлено 16 объектов внутридомовых инженерных систем, отреставрировано 10 фасадов зданий. На 41 объекте заменят кровлю. Капремонт МКД завершат к ноябрю.
Ещё одна масштабная программа – электроснабжение. Как отметил Воробьёв, его качество напрямую зависит от стабильного энергоснабжения. Здесь большую работу ведут «Россети» и «Мособлэнерго» – это и замена кабелей, и увеличение мощностей.