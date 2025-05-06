В Химках два работника украли со склада стройматериалы

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Два работника склада в Химках вступили в сговор и похитили строительные материалы, обоих злоумышленников — 53-летнего уроженца Калмыкии и 31-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья — задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Один из злоумышленников работал грузчиком на складе в химкинском микрорайоне Левобережный. Он договорился с водителем фуры, что погрузит на 150 металлических стоек больше, чем указано в накладной. Эти лишние стойки подельники продали в пункт приёма металлолома. Общая сумма ущерба от кражи составила свыше 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские установили подозреваемых и задержали их на рабочем месте. Украденные стойки были возвращены законному владельцу.
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