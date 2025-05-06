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В Химках два работника украли со склада стройматериалы

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Два работника склада в Химках вступили в сговор и похитили строительные материалы, обоих злоумышленников — 53-летнего уроженца Калмыкии и 31-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья — задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Один из злоумышленников работал грузчиком на складе в химкинском микрорайоне Левобережный. Он договорился с водителем фуры, что погрузит на 150 металлических стоек больше, чем указано в накладной. Эти лишние стойки подельники продали в пункт приёма металлолома. Общая сумма ущерба от кражи составила свыше 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские установили подозреваемых и задержали их на рабочем месте. Украденные стойки были возвращены законному владельцу.

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#происшествие
#мвд московской области
Участник СВО провёл «Урок мужества» в школе Серпухова
06 мая 2025, 09:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

«Урок мужества» провёл в Дашковской школе городского округа Серпухов командир отдельного мотострелкового батальона, подполковник, участник СВО с позывным «Француз» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общение с участниками боевых действий дает подрастающему поколению возможность увидеть реальную цену свободы и мира, а также осознать значимость исторических событий, которые формируют современное общество», — отметил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.
Гостями «Урока мужества» стали также супруга бойца, его наставник — профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе Серпухов Владимир Цимбал, а также почётный гражданин Серпухова, советник главы округа генерал-майор Андрей Морозов.

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Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 8-11 мая
06 мая 2025, 09:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-4, Киевском направлении и в дальнем пригороде Горьковского направления, изменится с 8 по 11 мая в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«8-11 мая будут проводиться ремонтные работы на станции Железнодорожная, а также на участках Железнодорожная — Купавна и Фрязево — Павловский Посад. Из-за этого часть поездов временно отменят, а у некоторых составов сократят количество остановок на маршруте. Интервал движения электричек будет увеличен», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на сайте ЦППК или в мобильном приложении компании-перевозчика.

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#киевское направление
#цппк
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Врачи НИКИ детства вылечили ребенка от опасного заболевания опасное иерсиниоза
06 мая 2025, 09:20

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В НИКИ детства обратилась мама с 12-летним сыном. После возвращения из детского лагеря у мальчика начались боли в животе и кишечное расстройство. Мама пыталась лечить его самостоятельно, но потом подросток пожаловался на боль в суставах, после чего ребёнка отвели к врачу-инфекционисту Ольге Кандобе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«По клинической картине и опросу, наш специалист заподозрил иерсиниоз — инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Yersinia. Без лечения инфекция может поражать различные органы и системы организма, в данном случае у ребенка пострадали суставы. Коварство иерсиниоза в том, что он маскируется под обычное кишечное расстройство», — объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Инфицирование происходит при употреблении немытых овощей и фруктов. Бактерии проникают в кишечник через слизистую оболочку, где размножаются и выделяют токсины. Это вызывает воспаление слизистой оболочки и нарушение работы кишечника.

«Основные признаки заболевания: боль в животе, диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита, лихорадка, озноб, слабость, головная боль, поражение суставов, боль, ограничение подвижности, может наблюдаться увеличение лимфатических узлов», — отметила Кандоба.

Следует знать, что лечение иерсиниоза должно проводиться под контролем специалиста. Самолечение может привести к негативным последствиям. Меры по предотвращению иерсиниоза включают тщательное мытьё овощей, фруктов и других продуктов, которые могли контактировать с выделениями грызунов. Важно мыть руки перед приёмом пищи, после посещения уборной и контакта с животными.

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В Раменском Центре творчества прошла акция «Окна Победы»
05 мая 2025, 19:43

В Центре творчества юных «Тополёк» городского округа Раменское прошла традиционная акция «Окна Победы», посвящённая приближающемуся празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Мальчишки и девчонки изготовили из бумаги тематические фигурки и украсили ими окна здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменское. Какие они – окна Победы? С символами памяти и благодарности. Мальчики делали танки и самолёты, девочки — цветы и летящих журавлей. Главное, что каждый трафарет сделан руками детей. Участвуя в акции, они приобщаются к всенародной памяти, скорби и гордости за своих предков, благодаря которым живут нынешние поколения.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

«Участие в акции «Окна Победы» для Центра творчества «Тополёк» — уже традиция. Это дань памяти и важный образовательный момент для детей, помогает им лучше узнать и понять историю своей страны, ценность мира и героизм предков. Ведь педагоги часто рассказывают детям о Великой Отечественной войне, о подвигах солдат и о том, как важно помнить и чтить память о прошлом», — рассказала Татьяна Долотова, педагог-организатор ЦРТДиЮ «Тополёк».

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Украшение окон символами Победы – это творческий процесс, возможность выразить благодарность ветеранам, почтить память погибших и напомнить о важности мира. Символы Победы на окнах еще больше подчеркивают атмосферу предстоящего праздника.


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#солдат
#день победы
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла пенсионерке оформить инвалидность
05 мая 2025, 19:10

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла оформить инвалидность матери заявительницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
К Фаевской обратилась заявительниц, маломобильная 82-летняя мать которой живёт в пункте временного размещения на базе детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса». Женщина попросила помочь получить слуховые аппараты для мамы.
«По заключению врачебной комиссии Клинской больницы пенсионерка нуждается в бинауральном слухопротезировании. Это предполагает использование слуховых аппаратов для обоих ушей», – рассказала Фаевская.
Чтобы оперативно помочь улучшить качество жизни пенсионерки, правозащитник обратилась в региональные министерства социального развития, здравоохранения и Главное бюро медико-социальной экспертизы.

Пожилая женщина прошла медико-социальную экспертизу и была признана инвалидом II группы бессрочно. Теперь она может получить слуховые аппараты бесплатно. Для этого нужно только обратиться в Социальный фонд России.

Как напомнили в пресс-службе, если права жителя Подмосковья нарушаются, он можете направить жалобу или обращение Фаевской через МФЦ, форму «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО
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