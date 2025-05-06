В Индии леопард выхватил у матери четырехлетнего мальчика и съел его

Телефонные мошенники обманом выманили у пожилого московского художника более 1,5 миллиона рублей, угрожая ему уголовным преследованием. 75-летний мужчина передал свои сбережения курьеру, поверив в необходимость проверки денег. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.