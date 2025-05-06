В Индии леопард выхватил у матери четырехлетнего мальчика и съел его

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Вечером 3 мая в небольшой деревушке Мана Кабра округа Баджешвар произошло трагическое событие: четырёхлетний мальчик Найтк погиб в лапах дикого леопарда. Об этом пишет Times of India.
Ребёнка привела к уличному туалету его мама. Когда женщина отвернулась, хищник неожиданно выпрыгнул из зарослей и схватил малыша, унеся его в ближайший овраг. Несмотря на срочные поиски, ребёнок был найден мёртвым спустя некоторое время с серьёзными повреждениями шеи.
Представитель местного лесничества Дхрув Сингх Мартолия подтвердил гибель мальчика и рассказал, что власти незамедлительно начали расследование случившегося.
Лесной департамент инициировал выплату компенсаций пострадавшей семье и усилил меры безопасности вблизи населённого пункта, установив три специальные ловушки. Главный инспектор разрешил усыпить агрессивного зверя, угрожающего жителям.
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Представитель местного лесничества Дхрув Сингх Мартолия подтвердил гибель мальчика и рассказал, что власти незамедлительно начали расследование случившегося.
Лесной департамент инициировал выплату компенсаций пострадавшей семье и усилил меры безопасности вблизи населённого пункта, установив три специальные ловушки. Главный инспектор разрешил усыпить агрессивного зверя, угрожающего жителям.
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Дарья Осипова