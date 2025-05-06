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Старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Об этом сообщили РИА Новости в Тимирязевском районном суде Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Паштаева под стражу на 1 месяц и 29 суток. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности).
По данным следствия, конфликт между Паштаевым и 40-летней знакомой произошёл в квартире на почве внезапной личной неприязни. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой. После избиения женщина скончалась на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ, однако позже балерину помиловали.
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По данным следствия, конфликт между Паштаевым и 40-летней знакомой произошёл в квартире на почве внезапной личной неприязни. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой. После избиения женщина скончалась на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ, однако позже балерину помиловали.
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Мария Моисеева