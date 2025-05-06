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Мошенники похитили у пенсионера-художника в Москве более 1,5 миллиона рублей

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Телефонные мошенники обманом выманили у пожилого московского художника более 1,5 миллиона рублей, угрожая ему уголовным преследованием. 75-летний мужчина передал свои сбережения курьеру, поверив в необходимость проверки денег. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
26 апреля пострадавший связался с полицией и объяснил, с чего все началось: ему позвонила неизвестная девушка. Она сумела выманить у художника паспортные данные. Вскоре последовали звонки от мошенников, которые убедили пенсионера, что ему грозит уголовное дело.

«Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета», — пояснил собеседник агентства.

В течение двух дней мужчина отдал все свои сбережения, превышающие 1,5 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело и ведет расследование.

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Автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова арестовали в Москве
06 мая 2025, 00:46

Фото: iStock/undefined undefined

Блогера и автора Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова задержали за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Известно, что 4 мая блогер находился в Санкт-Петербурге, где провёл лекцию о критике архитектуры в разные эпохи. На следующий день он вернулся в Москву.

В отношении Гнилорыбова составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов. Мещанский суд Москвы подтвердил поступление материалов дела.

Ранее сообщалось, что старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой.

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Сотрудника «Микрохирургии глаза» в Москве арестовали за избиение женщины до смерти
06 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/Tunatura

Старшего научного сотрудника отдела трансплантационной и оптико-реконструктивной хирургии межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Алексея Паштаева арестовали по делу о гибели женщины от побоев. Об этом сообщили РИА Новости в Тимирязевском районном суде Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Паштаева под стражу на 1 месяц и 29 суток. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности).

По данным следствия, конфликт между Паштаевым и 40-летней знакомой произошёл в квартире на почве внезапной личной неприязни. Паштаев нанес серьезные повреждения знакомой. После избиения женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ, однако позже балерину помиловали.

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В Москве загорелся ресторан «Экспедиция»
05 мая 2025, 22:16

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В Москве в Таганском районе загорелся ресторан «Экспедиция», сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что с крыши ресторана валил густой черный дым. Возгорание произошло в вентиляционном коробе, а потом пламя перешло на летнюю веранду на втором этаже здания.

Посетителей экстренно эвакуировали, а 30 человек покинули горящее здание самостоятельно. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

На место происшествия оперативно приехала пожарная служба, они локализовали огонь, а затем полностью его ликвидировали.

Ранее сообщалось, что прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.

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Полиция арестовала иностранца, который участвовал в обмане жителей Подмосковья
Полиция арестовала иностранца за обман жителей Подмосковья на 1,5 млн рублей
05 мая 2025, 18:09

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

Полиция идентифицировала мужчину, который участвовал в обмане трех жителей Подмосковья. Пострадавшие в результате мошенничества потеряли 1,5 млн рублей.
Как сообщает МВД Медиа, злоумышленником оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Молодой человек забирал деньги у обманутых аферистами людей. После он передавал деньги третьим лицам. За это ему оставляли 3 % от общей суммы. На данный момент идет речь об участии иностранца в двух эпизодах противоправной деятельности.

Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали доверчивым гражданам, что их счета используются для финансирования ВСУ. Им предлагали передать свои сбережения для зачисления на так называемый безопасный счет. Роль посыльного исполнял задержанный иностранный гражданин.

Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

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#деньги
#расследование
#сбережения
#мошенники
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Блогер Шабутдинов в суде признал вину по делу о мошенничестве
Блогер Аяз Шабутдинов признал себя виновным по 113 эпизодам мошенничества
05 мая 2025, 17:51

Аяз Шабутдинов (Фото: Telegram/ @AyazShabutdinov)

Блогер Аяз Шабутдинов полностью признал вину по обвинению в мошенничестве.
Молодой мужчина, который позиционировал себя бизнес-тренер, в ходе слушания уголовного дела в Пресненском суде Москвы дал признательный ответ.

Блогеру было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. По данным следствия, общий ущерб от деятельности Шабутдинова превышает 57 млн рублей. Он продавал курсы, которые якобы способствуют началу успешного бизнеса. В социальных сетях на него подписано 1,9 млн пользователей. Общее количество пострадавших составляет 80 человек. Бизнес-тренер оценивал свои услуги до 1,9 млн рублей.

В середине апреля сторона защиты сообщала, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве.

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