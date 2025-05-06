Мошенники похитили у пенсионера-художника в Москве более 1,5 миллиона рублей

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Телефонные мошенники обманом выманили у пожилого московского художника более 1,5 миллиона рублей, угрожая ему уголовным преследованием. 75-летний мужчина передал свои сбережения курьеру, поверив в необходимость проверки денег. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
26 апреля пострадавший связался с полицией и объяснил, с чего все началось: ему позвонила неизвестная девушка. Она сумела выманить у художника паспортные данные. Вскоре последовали звонки от мошенников, которые убедили пенсионера, что ему грозит уголовное дело.
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«Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета», — пояснил собеседник агентства.
В течение двух дней мужчина отдал все свои сбережения, превышающие 1,5 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело и ведет расследование.
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Мария Моисеева