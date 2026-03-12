В Химках крановщик украл со стройки оборудование на 5 млн рублей

12 марта 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 22-летнего приезжего из Средней Азии по подозрению в крупной краже со стройки в Химках, на которой молодой человек работал крановщиком. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В преступлении участвовали двое: они ночью перелезли через забор стройплощадки на улице Панфилова, залезли в кабины двух башенных кранов и забрали оттуда семь блоков управления общей стоимостью пять миллионов рублей.





«Крановщика задержали по месту его временного проживания в городе Пушкино. В квартире нашли часть украденного и шестигранный ключ, с помощью которого вскрывали электронное оборудование», — говорится в сообщении.