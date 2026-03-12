В России задержали серийного поджигателя
Серийного поджигателя транспортных средств задержали в Находке, он оказался психически болен. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Всего за сутки 60-летний мужчина совершил три поджога. Сначала он попытался избавиться от мотоцикла Suzuki Desperado, но, по данным источника, дело до конца не довел. Затем полностью уничтожил огнем автомобили Honda Mobilio и Daihatsu YRV.
Злоумышленник признался в содеянном. Экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством. Уголовное дело направили в суд, который рассмотрит вопрос о принудительном лечении.
