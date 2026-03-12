Россиянин забил жену до смерти кочергой за отказ готовить ему ужин

12 марта 2026, 08:49

Житель Алтайского края забил жену до смерти кочергой за отказ готовить ужин

Фото: iStock/YakobchukOlena

46-летний житель Алтайского края предстанет перед судом за смертельное избиение жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК в своем телеграм-канале.