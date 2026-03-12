Россиянин забил жену до смерти кочергой за отказ готовить ему ужин
46-летний житель Алтайского края предстанет перед судом за смертельное избиение жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в декабре 2025 года в Алейском районе. Между супругами вспыхнула ссора из-за того, что женщина выпила спиртное и отказалась готовить мужу ужин. Разозлившись, он начал избивать ее, а затем взял металлическую кочергу и ударил ей не менее 27 раз. Травмы оказались смертельными, и пострадавшая скончалась на месте.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть». Фигуранту грозит длительный срок заключения.
