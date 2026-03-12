Семь человек погибли при сходе «лавины» с мусорного полигона
В Индонезии семь человек погибли при сходе «лавины мусора» с полигона Бантарагебанг
В Индонезии на свалке в городе Бекаси произошёл обвал огромной горы мусора, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Трагедия случилась на полигоне Бантарагебанг после сильного ночного дождя. Под завалами оказались двое водителей мусоровозов, трое работников полигона и двое продавцов из расположенных поблизости киосков. Все они погибли. Еще шестерым людям, находившимся рядом с местом обрушения, удалось спастись.
Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари предупредил, что из-за продолжающихся ливней на свалке необходимо соблюдать предельную осторожность.
Отметим, что крупнейший в Индонезии открытый полигон Бантарагебанг занимает более 110 гектаров в пригороде Джакарты. Ежесуточно он принимает от 6,5 до 8,5 тысячи тонн отходов из столицы. Перегрузка полигона приводит к систематическим сходам мусора — считается, что ситуация возникает из-за провалов в системе обращения с отходами.
