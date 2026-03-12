Семь человек погибли при сходе «лавины» с мусорного полигона

12 марта 2026, 05:55

В Индонезии семь человек погибли при сходе «лавины мусора» с полигона Бантарагебанг

Фото: iStock/Cn0ra

В Индонезии на свалке в городе Бекаси произошёл обвал огромной горы мусора, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает Associated Press (AP).





Трагедия случилась на полигоне Бантарагебанг после сильного ночного дождя. Под завалами оказались двое водителей мусоровозов, трое работников полигона и двое продавцов из расположенных поблизости киосков. Все они погибли. Еще шестерым людям, находившимся рядом с местом обрушения, удалось спастись.



