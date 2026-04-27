В Химках ликвидировали первый за год подмосковный лесной пожар
На территории лесного фонда Московской области 25 апреля обнаружили один пожар. Он стал первым за сезон в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Местные жители заметили очаг возгорания в километре от деревни Лугинино городского округа Химки и позвонили по телефону 112. Информацию передали в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.
«Возгорание ликвидировали 22 человека из состава лесопожарных формирований и семь единиц техники. На это потребовалось чуть более двух часов. Причиной ЧП стали нарушения гражданами правил пожарной безопасности. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы направлены в надзорные органы для наказания виновных», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, может последовать административная и даже уголовная ответственность. Для физических лиц штрафы составляют до 60 000 рублей; для должностных лиц – до 110 000 рублей; для юрлиц – до двух миллионов рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.