В Крыму произошло два лесных пожара за один день

26 апреля 2026, 21:21

В Крыму произошло два лесных пожара в воскресенье

В воскресенье на территории Крыма произошло два лесных пожара. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по республике Дарья Диюнова.





Один из пожаров зафиксировали в Бахчисарайском районе вблизи села Баштановка. Там горела лесная подстилка. Возгорание удалось локализовать на площади два гектара. Второй пожар произошёл в районе посёлка Симеиз на южном берегу полуострова. Здесь огонь полностью ликвидировали на площади 250 квадратных метров.



Причины обоих возгораний в настоящее время устанавливаются. С 1 апреля в Крыму действует пожароопасный сезон. В этот период в лесных массивах запрещается разводить костры, бросать непотушенные спички и окурки, а также оставлять на солнечных полянах стеклянные бутылки или осколки стекла.



