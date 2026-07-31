Жительница Сергиева Посада обворовала дачные участки москвичей
Двое жителей Москвы подали заявления о краже имущества с дачных участков, расположенных в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. По подозрению в совершении преступления полиция задержала местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Оперативники установили, что злоумышленница проникала на участки и забирала оттуда инструменты, мебель и осветительные приборы.
«Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что мошенники пытались купить в строительном гипермаркете в Ленинском округе саженцы деревьев по цене рассады земляники, поменяв штрих-коды от товаров.