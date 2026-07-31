Жительница Сергиева Посада обворовала дачные участки москвичей

31 июля 2026, 17:28

оригинал Фото: istockphoto.com/Ekaterina Grebeshkova

Двое жителей Москвы подали заявления о краже имущества с дачных участков, расположенных в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. По подозрению в совершении преступления полиция задержала местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Оперативники установили, что злоумышленница проникала на участки и забирала оттуда инструменты, мебель и осветительные приборы.





«Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей», — говорится в сообщении.