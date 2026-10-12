В Химках началось строительство детсада на 400 мест
Детский сад, рассчитанный на 400 воспитанников, начали строить в составе ЖК «1-й Шереметьевский» на территории микрорайона Подрезково в Химках. О этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит пять с половиной квадратных метров.
«В детском саду оборудуют 16 групповых ячеек со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, кружковые, музыкальный зал, спортивный зал с помещением для тренера, кабинеты логопеда и психолога и медпункт. У главного входа будет зона ожидания для родителей», — говорится в сообщении.Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории. Сдать детсад в эксплуатацию планируют в 2028 году.