В парках Подмосковья отпразднуют День малочисленных народов России

29 апреля 2026, 17:06

Праздник «Малые народы — большая Россия», приуроченный ко Дню малочисленных народов нашей страны, состоится более чем в 30 парках Московской области в четверг, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В парках продемонстрируют разнообразные народные костюмы, проведут мастер-классы по национальным ремёслам и орнаментам и устроят концерты.





«Например, во Фрязинском лесопарке в 11:00 начнётся программа «Этнокалейдоскоп», в рамках которой гостей познакомят с особенностями музыкального фольклора. А в можайском парке «Ривьера» в это же время откроется лекторий «Узоры единства»: слушатели узнают об ительменах — народе, проживающем на Камчатке, и услышат, как звучит шаманский бубен», — говорится в сообщении.