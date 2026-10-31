В Химках наградили лучших тренеров в честь профессионального праздника

31 октября 2026, 19:06

Фото: Администрация Химки г.о.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера, состоялось в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Л. Н. Толстого в Химках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





На празднике чествовали наставников, посвятивших жизнь занятию спортом и воспитанию чемпионов. Участие в мероприятии приняли 80 человек — руководители спортшкол, тренеры и почетные гости. Среди них были глава Химок Инна Федотова, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, депутат Совета депутатов округа Валентин Герасимов, капитан молодежки ЖФК ЦСКА Аксинья Гоменко, а также игрок ЦСКА и сборной России Есения Кадынцева.



Особое внимание уделили опытным специалистам: им вручили награды за мастерство, надежность и преданность делу. Также отметили победителей конкурса на лучшую организацию работы тренеров-преподавателей в 2025–2026 годах в нескольких номинациях. Для гостей выступили творческие коллективы.



Фото: Администрация Химки г.о. ​

Федотова отметила, что в Химках трудятся около 200 тренеров, у которых занимаются более 5500 детей по 44 видам спорта. По ее словам, за последние десять лет местные спортсмены взяли свыше десяти тысяч медалей.

«Это тысячи историй побед, которые начинаются с одного слова тренера: «Ты сможешь». Вручила нашим тренерам заслуженные награды. Сила химкинского спорта — именно в вашем труде, преданности делу и вере в своих учеников», — подчеркнула глава округа.