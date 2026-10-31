Юлия Чичерина выступила в Мытищах ко Дню народного единства

31 октября 2026, 16:54

30 октября во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства и Году единства народов России. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Событие собрало свыше тысячи человек: военнослужащих с их семьями, представителей НКО и молодежных объединений региона. В программу вошел показ документального фильма-исповеди «По вере ваю», созданного АНО «Центр креативных индустрий „Новый город“» при поддержке Общественной палаты Подмосковья.Картину зрителям представили режиссёр и автор Михаил Иванов, а также военкор Роман Мех. В ленту вошли 30 реальных историй участников спецоперации, ветеранов боевых действий, военных медиков, добровольцев, священнослужителей, жителей приграничья, а также жён и матерей бойцов. Герои рассказали о переломных событиях в их жизни, преодолении тяжелых испытаний, вере, надежде и взаимопомощи — каждый сюжет стал личным свидетельством мужества и милосердия.После показа состоялось общение с создателями и героями фильма. Иванов рассказал, как создавалась картина и как шла работа с героями, а Мех поделился опытом работы в зоне СВО, поразмышлял о фронтовом братстве и важности сохранения памяти о современных героях страны. А завершился вечер концертом группы «Чичерина». Песни встретили живой отклик, а в зале царила объединяющая атмосфера. Особенным моментом вечера стала премьера композиции «Земной поклон тебе, трава».Для Юлии Чичериной поддержка бойцов СВО — давняя личная тема: она неоднократно выступала на передовой и на полигонах, где военные готовятся к отправке. По словам певицы, такие концерты дают бойцам возможность выдохнуть и отвлечься, а ее задача — подарить им радость и уверенность.