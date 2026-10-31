Почти 850 саженцев высадили в Видном в рамках акции «Сохраним лес»

31 октября 2026, 13:18

Фото: Администрация Ленинский г.о.

Деревья и кустарники высадили в сквере «Сосенки» в Видном в рамках осенней акции по озеленению «Сохраним лес». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.







В мероприятии приняли участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Московской областной думы Диана Алумянц. К ним также присоединились активные жители, предприниматели, Общественная палата Ленинского округа, представители управляющей компании «Радуга», активисты «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой Гвардии Единой России».



Как отметил Каторов, акция давно стала доброй традицией для муниципалитета. По его словам, она объединила неравнодушных граждан и представителей профильных служб, чтобы сделать родной город уютнее и экологичнее. Глава округа выразил уверенность, что молодые деревья и кустарники скоро окрепнут и будут радовать не одно поколение.



Всего участники высадили 842 саженца. Общественную территорию украсили 30 молодых сосен, 25 деревьев лиственных пород, 198 кустарников и 589 растений для живой изгороди. В пресс-службе добавили, что сейчас в «Сосенках» идет благоустройство по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» Московской области.



Там уже выполнили планировку участка, демонтажные, подготовительные и земляные работы, а также устройство дорожек. Сейчас специалисты монтируют инженерные сети и устанавливают малые архитектурные формы.