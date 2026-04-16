Учительница математики погибла, защищая детей при стрельбе в школе
В турецком Кахраманмараше учительница погибла, защищая учеников от нападавшего на школу. Об этом сообщает телеканал Ahaber.
Отмечается, что в эту среду восьмиклассник открыл стрельбу в школе, придя к младшим ученикам. Из-за атаки погибли девять человек, среди них восемь подростков. Ещё тринадцать пострадавших остаются в больницах, трое из них — в тяжёлом состоянии.
Учительница математики Айла Кара рискнула жизнью в попытке уберечь детей. Она приняла удар на себя и погибла, защищая несовершеннолетних. После нападения юный убийца свёл счёты с жизнью.
Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи уточнил, что произошедшее не квалифицируют как теракт. По предварительной информации, у восьмиклассника был личный мотив, из-за которого он использовал оружие в учебном заведении.
