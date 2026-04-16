Мужчина надругался над 180 детьми, заманив их в «любовную ловушку» через соцсети
В Индии арестовали мужчину, обвиняемого в сексуальной эксплуатации 180 несовершеннолетних девочек. Об этом 15 апреля пишет телеканал NDTV.
Подозреваемого зовут Мохаммад Аяз. Злоумышленник систематически находил жертв через группы в социальных сетях. Он заманивал подростков в «любовную ловушку», после чего увозил в Мумбаи и Пуну. Там мужчина склонял девочек к интимным действиям. Совершив акт, Аяз шантажировал детей, угрожая рассказать обо всем их родителям и знакомым, и заставлял потерпевших заниматься проституцией.
При обыске у обвиняемого изъяли мобильный телефон, информация на котором подтвердила, что Аяз является педофилом. Мужчину арестовали и отправили под стражу. Общее количество улик по делу превысило 350. Отмечается, что ранее подозреваемый занимал должность в популярной индийской партии AIMIM.
