«Чего ты плачешь?»: Садист яростно избил 13-летнего мальчика металлической ложкой для обуви в Красноярском крае
Мужчина из Ачинска в ярости избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви. Кадры расправы опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.
Несколько несовершеннолетних собрались в подъезде жилого дома. Их посиделки не понравились одному из местных жителей, в результате между мужчиной и подростками вспыхнула ссора. Разъярённый садист схватил металлическую ложку для обуви, догнал одного из мальчишек, повалил его на землю и нанёс множество ударов с большой силой.
Паника и страх ребёнка не остановили мужчину — он лишь равнодушно спросил, почему тот плачет, и продолжил бить пострадавшего. Услышав душераздирающие крики, стоны и вой у дома, на помощь пришёл прохожий. Он призвал садиста остановиться и решать конфликт с родителями пострадавшего.
Подросток обратился в больницу с телесными повреждениями. Медики оказали ему помощь и отпустили домой. Мать мальчика написала заявление в полицию. В МВД по Красноярскому краю сообщили, что правоохранители устанавливают личность нападавшего.
