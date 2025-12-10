Достижения.рф

В Химках одарённые дети подарили городу большой предновогодний концерт

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Центральной детской школе искусств в Химках прошёл большой отчётный концерт «Одарённые дети – любимому городу». На сцене выступили стипендиаты престижных фондов и победители всероссийских конкурсов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Концертную программу открыл обладатель гранта губернатора Московской области – Образцовый детский хоровой коллектив «Камертон».

«Этот концерт в преддверии Нового года – наш подарок ценителям искусства. На сцене – наша гордость, наши одарённые дети, которые своим трудом и талантом прославляют Химки на всю страну. Мы счастливы разделить с жителями их успех и подарить всем праздничное настроение», – сказала муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Виртуозные номера представили гитарист, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса Лев Басков, а также юная пианистка Алёна Сметанина, которая является стипендиаткой фондов Дениса Мацуева и Владимира Спивакова.

Ярким украшением вечера стали хореографические композиции от солистов Образцового ансамбля «Улыбка» и «Юность».
