В Химках одарённые дети подарили городу большой предновогодний концерт
В Центральной детской школе искусств в Химках прошёл большой отчётный концерт «Одарённые дети – любимому городу». На сцене выступили стипендиаты престижных фондов и победители всероссийских конкурсов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Концертную программу открыл обладатель гранта губернатора Московской области – Образцовый детский хоровой коллектив «Камертон».
«Этот концерт в преддверии Нового года – наш подарок ценителям искусства. На сцене – наша гордость, наши одарённые дети, которые своим трудом и талантом прославляют Химки на всю страну. Мы счастливы разделить с жителями их успех и подарить всем праздничное настроение», – сказала муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Виртуозные номера представили гитарист, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса Лев Басков, а также юная пианистка Алёна Сметанина, которая является стипендиаткой фондов Дениса Мацуева и Владимира Спивакова.
Ярким украшением вечера стали хореографические композиции от солистов Образцового ансамбля «Улыбка» и «Юность».