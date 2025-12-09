В Химках рассмотрят дело о контрабанде монокуляров и тепловизионных прицелов
Химкинский суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде вооружения.
В совершении преступления по этой статье обвиняют двух граждан. Об этом говорится в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
«По версии обвинения, фигуранты совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС, такого вооружения, как монокуляры и тепловизионные прицелы. Между тем их можно использовать при создании вооружения и другой военной техники, группой лиц по предварительному сговору», – говорится в сообщении.Суд исследовал письменные материалы дела и допросил подсудимых. Заседание отложено до 18 декабря.