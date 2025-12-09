В Химках рассмотрят дело о контрабанде монокуляров и тепловизионных прицелов

09 декабря 2025, 18:56

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Химкинский суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде вооружения.





В совершении преступления по этой статье обвиняют двух граждан. Об этом говорится в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

«По версии обвинения, фигуранты совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС, такого вооружения, как монокуляры и тепловизионные прицелы. Между тем их можно использовать при создании вооружения и другой военной техники, группой лиц по предварительному сговору», – говорится в сообщении.