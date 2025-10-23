В Химках остановили незаконное строительство магазина с подземной парковкой

23 октября 2025, 17:30

оригинал Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Арбитражный суд Подмосковья подтвердил законность действий надзорных органов, которые приостановили строительство магазина с подземной парковкой в Химках, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.