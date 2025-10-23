В Химках остановили незаконное строительство магазина с подземной парковкой
Арбитражный суд Подмосковья подтвердил законность действий надзорных органов, которые приостановили строительство магазина с подземной парковкой в Химках, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.
Объект возводили по разрешению, выданному ООО «Милар». Однако проверка Главного управления государственного строительного надзора Московской области выявила серьёзные нарушения — от несоблюдения норм пожарной безопасности и санитарных требований до пересечения границ участка с территорией жилого дома.
Эксперты отмечают, что реализация проекта в таких условиях могла создать угрозу жизни и здоровью людей, а также ограничить доступ жителей к придомовой территории и пожарным проездам. Обеспокоенность по поводу строительства выражали и местные жители.
Суд отказал застройщику в удовлетворении иска, тем самым подтвердил законность отмены разрешения на строительство. В решении отмечено, что надзорные органы действовали в пределах своих полномочий и в интересах обеспечения безопасности граждан.
Читайте также: