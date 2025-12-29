В Подмосковье могут потратить почти 20 млн на обновление сирен оповещения
Администрации городов Подмосковья планируют потратить почти 20 миллионов рублей на обновление сирен для оповещения населения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
За последний месяц разместили десять заказов на техническое обслуживание систем оповещения по коду 84.22.1 — «Услуги в области обеспечения военной безопасности». Лидером по стоимости контракта стал Павлово-Посадский округ — более 3,8 миллиона рублей. Меньше всего на эти цели может потратить Черноголовка — около 666 тысяч рублей, однако окончательная сумма зависит от выбора поставщика.
В списке закупок также фигурируют Домодедово, Клин, Ленинский район (дважды), Можайский округ, Раменский муниципальный округ и Электросталь. Все процедуры направлены на поддержание и модернизацию систем оповещения населения.
