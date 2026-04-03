В Химках подросток отдал мошенникам драгоценности родителей на 400 тысяч рублей

Мошенники выманили у несовершеннолетнего жителя Химок семейные драгоценности общей стоимостью более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала подростку поступил звонок якобы от курьера службы доставки, который попросил для получения заказа продиктовать код из смс-сообщения. После этого разговор прервался, а затем начались звонки от лжеполицейских, которые рассказали о взломанном аккаунте на сайте «Госуслуг», оформленной на третьих лиц доверенности и о переводе средств от лица подростка на помощь ВСУ.





«Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, «силовики» велели передать все имеющиеся средства и ценности курьеру «для декларирования». Тогда молодой человек собрал все ювелирные украшения, принадлежащие его родителям, и отдал их подъехавшему посыльному», — говорится в сообщении.