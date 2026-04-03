В российском городе девятилетней девочке оторвало палец в батутном клубе

03 апреля 2026, 17:18

В батутном клубе Первоуральска девятилетняя девочка потеряла палец на левой руке

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге девятилетняя девочка потеряла большой палец на левой руке после происшествия в батутном клубе. Как рассказала E1.RU мать ребёнка, инцидент случился 27 марта в батутном клубе «Пружина» в Первоуральске.





Школьница пыталась скатиться с горки, когда семилетний мальчик внезапно толкнул её сзади. Девочка зацепилась пальцем за канатную лестницу.

«Съехала в кубики мягкие уже без пальца», — сообщила мать.

«В этом парке уже не первый случай травмы детей. Инструктора должны следить за детьми, но этого не происходит. Они сидят по трое вместе где-то в уголке, а не находятся на площадке», — добавила женщина.