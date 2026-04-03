В российском городе девятилетней девочке оторвало палец в батутном клубе
В Екатеринбурге девятилетняя девочка потеряла большой палец на левой руке после происшествия в батутном клубе. Как рассказала E1.RU мать ребёнка, инцидент случился 27 марта в батутном клубе «Пружина» в Первоуральске.
Школьница пыталась скатиться с горки, когда семилетний мальчик внезапно толкнул её сзади. Девочка зацепилась пальцем за канатную лестницу.
«Съехала в кубики мягкие уже без пальца», — сообщила мать.По её словам, рядом не находилось инструкторов, и они прибежали на место с опозданием.
«В этом парке уже не первый случай травмы детей. Инструктора должны следить за детьми, но этого не происходит. Они сидят по трое вместе где-то в уголке, а не находятся на площадке», — добавила женщина.Медики доставили ребёнка в детскую больницу №9 Екатеринбурга, где провели ампутацию. Девочку выписали 30 марта, к тому времени опасную лестницу уже убрали. В клубе отказались комментировать инцидент. Полиция Первоуральска проводит проверку.