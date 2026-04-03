«Не кормили 20 дней»: В российском городе родители заморили младенца голодом

03 апреля 2026, 18:04

Суд Петербурга заключил под стражу родителей, заморивших ребёнка голодом

Фото: Istock/ker_vii

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину и женщину, которые почти месяц не кормили новорождённого ребёнка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.





Следствие полагает, что в период с 28 ноября по 17 декабря прошлого года пара договорилась убить младенца. Они полностью лишили его воды и еды, в результате чего ребёнок погиб.



Свою вину фигуранты не признают. На заседании они просили о домашнем аресте, однако следователи добились заключения под стражу. Оба обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности, их судимости до сих пор не погашены. Суд оставил их под стражей до 1 июня 2026 года.





