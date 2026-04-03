Жительница Петербурга опознала насильника спустя 30 лет после нападения
Жительница Петербурга опознала своего насильника спустя 30 лет после преступления. Подробности приводит ГСУ СК России по городу.
13 мая 1994 года в парадной дома на улице Репищева неизвестный мужчина напал на маленькую девочку. Злоумышленник совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия и попытался её изнасиловать.
Однако из квартир начали выходить люди, и преступник скрылся. В том же году правоохранители приостановили уголовное дело, так как не смогли установить личность нападавшего.
Благодаря кропотливой работе сотрудники выяснили: в 1995 году за аналогичное преступление в том же микрорайоне задержали молодого человека. Его приметы совпали с приметами разыскиваемого. Потерпевшая пришла на допрос и спустя 30 лет опознала того, кто на неё напал. Подозреваемый признал свою вину.
