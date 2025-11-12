В Химках поймали москвича, обокравшего спящего посетителя ресторана

12 ноября 2025, 09:12

Полицейские задержали в Химках 25-летнего неоднократно судимого жителя Москвы по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, ночью молодой человек зашёл в ресторан на улице Дружбы в Химках, увидел в вестибюле заснувшего посетителя, дождался, когда рядом никого не будет, и стащил у него наручные часы и мобильный телефон. Момент преступления попал на видеокамеру.





«Сотрудники полиции задержали подозреваемого на одной из улиц города. При личном досмотре у него изъяли украденные часы. Выяснилось также, что чужой мобильный он успел продать таксисту», — говорится в сообщении.