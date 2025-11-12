Достижения.рф

Жителя приморской Находки осудят за контрабанду сильнодействующих веществ

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Житель Находки столкнулся с уголовным делом за контрабанду сильнодействующих веществ. Приморский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение против 34-летнего мужчины. Суд рассмотрит дело во Фрунзенском районе Владивостока, пишет РИА Новости.



В ноябре 2023 года он собирался уехать на пассажирском пароме в одну из стран Азии. Мужчина взял с собой препараты с прегабалином и трамадолом, свободный оборот которых в России запрещен. Часть таблеток виновный купил по рецепту врача-нарколога, другую — нелегально у неизвестного лица в Находке. Все капсулы гражданин спрятал в аптечке среди других лекарств и положил в дорожную сумку.

Во время таможенного досмотра его задержали. В настоящее время продолжается расследование по факту использования поддельных документов.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0