Жителя приморской Находки осудят за контрабанду сильнодействующих веществ
Житель Находки столкнулся с уголовным делом за контрабанду сильнодействующих веществ. Приморский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение против 34-летнего мужчины. Суд рассмотрит дело во Фрунзенском районе Владивостока, пишет РИА Новости.
В ноябре 2023 года он собирался уехать на пассажирском пароме в одну из стран Азии. Мужчина взял с собой препараты с прегабалином и трамадолом, свободный оборот которых в России запрещен. Часть таблеток виновный купил по рецепту врача-нарколога, другую — нелегально у неизвестного лица в Находке. Все капсулы гражданин спрятал в аптечке среди других лекарств и положил в дорожную сумку.
Во время таможенного досмотра его задержали. В настоящее время продолжается расследование по факту использования поддельных документов.
