Два человека погибли, двое пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тольятти
В Тольятти произошло жуткое ДТП. Автомобиль Kia столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. В результате аварии погибли два человека из легковушки, двое пассажиров автобуса получили травмы, пишет РИА Новости.
Инцидент случился в Комсомольском районе, возле дома 12б на улице Куйбышева. Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства. Из легкового автомобиля извлекли тела двух взрослых, а пострадавших из автобуса госпитализировали.
