СК завел дело после взрыва купюры в руках школьника в Красногорске
В Красногорске возбудили уголовное дело после инцидента с десятилетним мальчиком и купюрой. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба СК РФ в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 11 ноября во дворе жилого дома. Школьник поднял с земли взрывное устройство, завернутое в 10-рублевую купюру и начиненное мелкими гвоздями, после чего произошел взрыв. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и ампутацией нескольких пальцев руки. Два из них сейчас пытаются спасти врачи.
«Проведены следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступников и всех обстоятельств», — передает ведомство.Инцидент квалифицировали по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство ребенка общеопасным способом).