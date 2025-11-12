СК завел дело после взрыва купюры в руках школьника в Красногорске

12 ноября 2025, 08:19

Фото: iStock/blinow61

В Красногорске возбудили уголовное дело после инцидента с десятилетним мальчиком и купюрой. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба СК РФ в своем телеграм-канале.





По версии следствия, все произошло вечером 11 ноября во дворе жилого дома. Школьник поднял с земли взрывное устройство, завернутое в 10-рублевую купюру и начиненное мелкими гвоздями, после чего произошел взрыв. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и ампутацией нескольких пальцев руки. Два из них сейчас пытаются спасти врачи.

«Проведены следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступников и всех обстоятельств», — передает ведомство.