В Химках поймали рецидивиста на краже денег с чужой банковской карты

22 октября 2025, 09:47

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Химках ранее судимого жителя Московской области по подозрению в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что злоумышленник нашёл на улице конверт с банковской картой и ПИН-кодом к ней. Он забрал находку и начал расплачиваться этой картой в магазинах, а также снимать наличные в банкоматах. После этого мужчина сам потерял эту карту, но успел потрать около 400 тысяч рублей.





«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения из магазинов, где проходили оплаты, установили подозреваемого и задержали его на одной из улиц города», — говорится в сообщении.