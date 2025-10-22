В Бразилии пятиметровая анаконда забралась в бассейн с десятками людей
В Бразилии сотрудники пожарной службы поймали пятиметровую анаконду, которая спряталась в бассейне. Об этом информирует What's The Jam.
Гигантскую змею обнаружили в муниципалитете Риу-Кенти штата Гояс. Рептилия скрывалась среди камней в большом бассейне туристической зоны, где в это время купались десятки людей.
Бассейн закрыли, после чего спасатели расширили лаз, через который змея проникла внутрь, и извлекли ее. В ходе операции анаконда не пострадала, ее выпустили в естественную среду обитания в отдалении от жилых районов. Хотя анаконды принадлежат к подсемейству удавов и являются неядовитыми, их укусы могут причинить человеку серьёзные травмы.
Читайте также: