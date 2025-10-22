В Бурятии выросло число отравившихся готовой продукцией

22 октября 2025, 09:18

Число заразившихся кишечной инфекцией в Улан-Удэ увеличилось до 145 человек

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Число отравившихся готовой продукцией в Улан-Удэ выросло до 145. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.