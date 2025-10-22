В Бурятии выросло число отравившихся готовой продукцией
Число заразившихся кишечной инфекцией в Улан-Удэ увеличилось до 145 человек
Число отравившихся готовой продукцией в Улан-Удэ выросло до 145. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Согласно информации ведомства, 79 детей и 66 взрослых заразились острой кишечной инфекцией. В республиканской инфекционной больнице на сегодняшний день проходят лечение 76 человек, из них 47 — дети.
Напомним, в Улан-Удэ 19 октября зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, все пострадавшие ели готовые блюда от ООО «Восток», приобретенные в магазинах «Николаевский». Следователи возбудили уголовное дело.
