В Техасе сын 11 раз выстрелил в мать после просьбы лечь спать
20-летний житель Техаса Кевин Марин открыл огонь по собственной матери после того, как она попросила его лечь спать. Об этом сообщает издание The Mirror.
По информации полиции, инцидент произошёл ночью в доме, где Марин жил вместе с матерью, братом и двумя родственниками. Женщина попыталась успокоить сына и отправить его в спальню, но тот взял оружие и выстрелил в неё 11 раз.
Несмотря на тяжёлые ранения, пострадавшая выжила. Её брат услышал выстрелы и отвёз женщину в больницу, где врачи оценили её состояние как критическое.
На месте происшествия полицейские нашли гильзы от полуавтоматической винтовки и следы крови. В тот же день Марина арестовали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
