В Химках поймали рецидивиста с грузом наркотиков
Полицейские задержали в Химках 47-летнего неоднократно судимого местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При личном досмотре мужчины и проверке его вещей полицейские нашли и изъяли около двух килограммов кристаллического вещества.
«Экспертиза показа, что вещество является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что работал наркокурьером-закладчиком, а потом кураторы предложили ему организовать свою лабораторию по производству мефедрона и предоставили для этого частный дом в Тверской области, а также оборудование и реактивы. Освоив производство, мужчина привёз готовую партию запрещённых веществ в Московскую область для сбыта.