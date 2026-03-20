В Химках поймали рецидивиста с грузом наркотиков

Полицейские задержали в Химках 47-летнего неоднократно судимого местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При личном досмотре мужчины и проверке его вещей полицейские нашли и изъяли около двух килограммов кристаллического вещества.





«Экспертиза показа, что вещество является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.