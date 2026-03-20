Помощь пьяному пенсионеру обернулась для россиянина сроком
35-летнего жителя Красноярского края приговорили к 2,5 годам колонии за грабеж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, 64-летний мужчина, изрядно выпив, не смог самостоятельно добраться до дома. Тогда он предложил двум незнакомцам 500 рублей, чтобы они проводили его до квартиры. Те согласились, доехали с пенсионером на такси до подъезда и зашли с ним в лифт.
В кабине один из сопровождающих обратил внимание на шею пожилого человека, на которой висела массивная золотая цепь. На четвертом этаже он взглядом подал знак приятелю, уже судимому за угон, грабежи и кражи. Тот, поняв его замысел, оттеснил пенсионера к стене, расстегнул кофту и сорвал украшение.
После этого грабители скрылись, сдали цепь в ломбард за 162 тысячи рублей и поделили деньги. Сам потерпевший позже вспоминал, что, несмотря на сильное опьянение, заметил, как они постоянно переглядывались.
Суд признал исполнителя грабежа виновным, обязал его выплатить 121 тысячу рублей в счет возмещения материального вреда и 100 тысяч рублей моральной компенсации. Дело в отношении инициатора ограбления приостановлено, так как он находится в зоне боевых действий.
