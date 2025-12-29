В Химках мошенники украли у мужчины 460 000 рублей под видом работников военкомата

29 декабря 2025, 17:40

В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у гражданина более 460 000 рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Установлено, что мужчине позвонил неизвестный, представившийся работником военкомата, и под предлогом постановки на воинский учёт попросил продиктовать код из СМС-сообщения.

«Далее с потерпевшим связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили, что деньгами гражданина завладели злоумышленники, которые перевели их на Украину. Чтобы избежать уголовного преследования, сбережения якобы нужно передать доверенному лицу. Заявитель выполнил инструкции, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», – отметила Петрова.