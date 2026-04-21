В Химках полицейские с погоней задержали несовершеннолетнего водителя каршеринга

Подмосковные полицейские задержали в городском округе Химки несовершеннолетнего водителя без прав. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.





Вечером 20 апреля сотрудники ДПС, патрулируя территорию микрорайона Икея, подали водителю машины каршеринга сигнал об остановке для проверки документов. Однако водитель не выполнил требование правоохранителей и увеличил скорость.

«Полицейские начали преследование и запросили подкрепление. Во время погони автолюбитель нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу другим участникам движения. На парковке возле торгового центра он заехал в тупик, и автомобиль остановился. В результате происшествия никто не пострадал», – рассказали в пресс-службе.