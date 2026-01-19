В Химках полиция пресекла кражу фискальных накопителей на 705 000 рублей
Химкинские полицейские пресекли кражу программно-аппаратных криптографических устройств на 705 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Заявление о краже поступило в дежурную часть городского округа от местного предпринимателя.
«Заявитель рассказал, что нанятый им работник пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов похитил 51 фискальный накопитель - программно-аппаратные шифровальные криптографические устройства для функционирования онлайн-касс. По его оценке, сумма материального ущерба превысила 700 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали в дежурную часть отдела полиции подозреваемого – 23-летнего жителя Москвы», – заявила Петрова.Задержанный дал признательные показания. Похищенное изъяли и вернули владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества. Химкинский городской суд отправил фигуранта под домашний арест.