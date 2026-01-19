Двое мужчин найдены мертвыми в доме после пожара в Подмосковье
В Дмитрове произошла трагедия. Два мужчины, 45 и 50 лет, погибли в своем доме после пожара. Об этом пишут Telegram-каналы.
По предварительным данным, злоумышленники нанесли им несколько ножевых ранений перед тем, как поджечь помещение. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. На месте работают следователи, которые ищут улики и свидетелей. Общество в шоке от этой страшной новости, и многие задаются вопросом о причинах такого жестокого преступления.
