В Электростали задержали предполагаемого убийцу молодого человека на остановке

19 января 2026, 16:20

В Электростали задержали подозреваемого в резонансном убийстве молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.





Сейчас задержанного доставляют на допрос к следователю. Устанавливаются все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего.

«По данным следствия, 18 января в городе Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей возник конфликт с одним из пассажиров – 19-летним молодым человеком. Причиной стала внезапно возникшая личная неприязнь. Покинув салон автобуса, участники ссоры устроили на остановке драку. В какой-то момент 19-летний достал нож и ударил одного из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, потерпевший скончался», – рассказали в пресс-службе.