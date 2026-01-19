В Воскресенске поймали серийного похитителя продуктов из супермаркета
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в краже продуктов из сетевого магазина в Воскресенске, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из охраняемого супермаркета на улице Карла Маркса.
«Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что недобросовестный покупатель сложил в рюкзак девять пачек кофе и девять пачек сливочного масла и попытался покинуть торговый зал, не заплатив. Общая стоимость украденного составила около девяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.Мужчину задержали. Выяснилось, что это 39-летний житель Коломны и что это не первая его магазинная кража: за несколько дней до этого он похитил кофе и шоколад из другой торговой точки. А ранее его судили за незаконный оборот наркотиков и грабёж.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.