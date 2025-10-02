В Химках после капитального ремонта открылся обновленный роддом
В Химках после капитального ремонта начал работу обновленный родильный дом. В первые же сутки врачи помогли появиться на свет двум мальчикам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Роддом оснащен современным оборудованием и предлагает комфортные условия для родов. Для пациенток подготовлены 6 индивидуальных родильных залов, где возможны партнерские роды, две операционные и палаты для совместного пребывания матери и ребенка. Все палаты с собственными санузлами и душевыми.
Для женщин с инфекционными заболеваниями создан специальный изолированный блок (мельцеровский бокс) с отдельным входом, чтобы предотвратить риск распространения инфекции.
Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, в регионе выстроена одна из самых эффективных систем родовспоможения в стране. Ожидается, что после модернизации число родов в химкинском роддоме вырастет на 30%.
Медицинскую помощь пациентам оказывают 29 врачей и 38 сотрудников со средним медицинским образованием.
Узнать больше о родовспоможении в Московской области можно по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8(800)550-30-03, а также на портале https://mama.zdrav.mosreg.ru/.
