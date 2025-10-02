В Химках после капитального ремонта открылся обновленный роддом

02 октября 2025, 09:24

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Химках после капитального ремонта начал работу обновленный родильный дом. В первые же сутки врачи помогли появиться на свет двум мальчикам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.