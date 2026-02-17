В Воронеже упавшее дерево отправило женщину в больницу
В Воронеже дерево рухнуло на проходившую мимо женщину. Об этом сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло 16 февраля на улице Старых Большевиков. Пострадавшая выжила, но получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. Другие подробности инцидента не приводятся.
Прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. Специалисты оценят исполнение законодательства в сфере ЖКХ и при наличии оснований примут меры.
Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Самары наледь сошла с крыши многоквартирного дома и упала на коляску с младенцем. Ребенка госпитализировали, угрозы жизни и здоровью нет.
