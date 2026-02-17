В Якутии суд рассмотрит дело подростков, убивших женщину с ребенком
В Якутии в суд направлено дело в отношении двух несовершеннолетних о двойном убийстве. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Преступление произошло вечером 2 октября 2025 года в квартире потерпевших.Следствие считает, что подростки заранее спланировали нападение. На месте обнаружиди молоток и якутский нож. Жертвами стали 40-летняя женщина и ее 11-летний сын.
Как оказалось, одна из обвиняемых является дочерью погибшей. Сообщается, что мать работала психологом в военкомате. Отец семьи ранее являлся первым секретарём Якутского горкома КПРФ и погиб в зоне специальной военной операции.
